Letzte-Hilfe-Kurs: Wie Angehörige Sterbebegleitung lernen

Ein sogenannter Letzte-Hilfe-Kurs lehrt Basiswissen, Orientierung und praktische Handgriffe. In der Regel dauern die Kurse drei bis vier Stunden und beschäftigen sich mit Fragen rund um Vorsorge, Pflege und den Tod.

Sterbefasten, also der bewusste Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, ist nicht verboten. Palliativmediziner Dr. Martin Neukirchen erklärt, worauf Angehörige vorbereitet sein müssen und inwieweit man beim Sterbefasten Unterstützung bekommt.

Was lernt man im Letzte-Hilfe-Kurs?

Der Letzte-Hilfe-Kurs ist in vier Module unterteilt. Der erste Teil befasst sich mit dem Sterben als Teil des Lebens. Dabei wird erklärt, an welchen Veränderungen sich erkennen lässt, dass sich ein Mensch dem Lebensende nähert. Beispielsweise zieht sich die Person zurück und hat immer weniger Energie. Da Sterben ein individueller Prozess ist, können die Anzeichen stark variieren.

Da keine Vorsorgevollmacht vorlag, steht Gerhard Weißenberger als ehrenamtlicher Betreuer seiner Frau in vielen Bereichen unter Beobachtung des Betreuungsgerichts.

Letzte-Hilfe-Kurs ist für jeden offen

An einem Letzte-Hilfe-Kurs kann jeder teilnehmen. In der Regel findet ein Kurs ab sechs Teilnehmern statt. Maximal 20 Interessierte werden in einem Kurs aufgenommen. Der Kurs werde gerne von Angehörigen schwer kranker Patientinnen und Patienten besucht, erzählt Hildegard Höller, leitende Koordinatorin Hospizgruppe Ingelheim e. V..