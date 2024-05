Multiple Sklerose: Anzeichen, Symptome und Ursachen von MS

Trotz Aufklärung und erheblicher Fortschritte in der Forschung gibt es viele Missverständnisse zur Krankheit Multiple Sklerose.



Ein häufiges Missverständnis ist, dass MS eine tödliche Krankheit sei. Tatsächlich ist MS nicht direkt tödlich und die Lebenserwartung von Menschen mit MS ist in der Regel nur geringfügig reduziert.



Ein weiteres Missverständnis ist, dass MS ansteckend sei. MS ist keine ansteckende Krankheit und kann nicht von Person zu Person übertragen werden.



Obwohl MS meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auftritt, kann MS auch Kinder und ältere Erwachsene betreffen.



Der Verlauf und die Symptome einer MS können stark variieren und sind bei jedem Betroffenen unterschiedlich, was zu weiteren Missverständnissen und Unsicherheiten führt.