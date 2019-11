Krankheiten noch früher und genauer erkennen

Die drei Nominierten mit ihren Teams haben die Technik nun auch für die klinische Nutzung fit gemacht. Es gelang ihnen unter anderem, durch neuartige innovative Ansätze, Gewicht und Größe von Ultra-Hochfeld-MRT-Geräten deutlich zu verringern, so lassen sich diese nun auch erstmals per Flugzeug transportieren. Die Technik lässt sich an den meisten Krankenhäusern in die bestehende Infrastruktur integrieren und vom Klinikpersonal leicht bedienen. Erstmals sind nun mit der MRT auch klinische Messungen an Natrium- statt Wasserstoff-Kernen möglich. Das ermöglicht einen Einblick in metabolische Prozesse: Stoffwechselvorgänge im Körper lassen sich direkt beobachten – wodurch Veränderungen im Körpergewebe, sei es krankhaft oder als Reaktion auf eine Therapie, bereits erkennbar werden, bevor es zu einer Veränderung der Struktur kommt.