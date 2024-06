Moralische Zwickmühlen im Alltag: Wie richtig verhalten?

Einfach nach vorne stürmen, wenn die nächste Kasse aufmacht? In so manchen Alltagssituationen wird unser Anstand auf die Probe gestellt: Wie verhält man sich moralisch korrekt?

Es ist eine Alltagssituation, die jeder kennt: Wenn im Supermarkt die zweite Kasse öffnet, ist das eigentlich ein Grund zur Freude. Allerdings kann es auch unangenehmes Gedrängel geben. Denn es gibt keine Regeln dafür, wer sich zuerst an der neuen Kasse anstellen darf.

Vielmehr ist es eine Frage des eigenen Anstands: Sollte man diejenigen vorlassen, die schon länger warten oder darf man sich direkt an der neuen Kasse anstellen ohne zu warten? Für den Philosophen und Ethik-Professor Hanno Sauer eine klare Sache: "Miniaturkonflikte im Alltag können entstehen, wenn die unausgesprochenen Regeln des menschlichen Miteinanders gebrochen beziehungsweise vermeintlich gebrochen werden."

Höflich sein und der Reihe nach aufschließen

"Eine Schlange ist eine sehr nützliche Erfindung, weil sie die Frage, wer dran ist, eindeutig für alle visuell beobachtbar macht", erklärt Hanno Sauer. Der Philosoph empfiehlt, prinzipiell diejenigen vorzulassen, die schon länger warten und nicht direkt als Erster an die neue Kasse zu stürmen.

Anstand zahlt sich aus

Hanno Sauer ist sich sicher, dass zuvorkommendes Verhalten in einer Warteschlange positive Auswirkungen hat.

Es lohnt sich generell im Alltag extra Anstrengungen in Sachen Freundlichkeit zu unternehmen. Studien haben gezeigt, dass Menschen sich dann besser fühlen.

Es seien oft nur Kleinigkeiten: In der Bahn für eine ältere Person aufstehen, ein freundliches Wort, ein Lächeln, die sprichwörtlich gute Tat - all das kann gesellschaftlicher Kitt sein und zum eigenen Wohlbefinden beitragen.

Freundlichkeit auch auf dem Parkplatz

Schon auf dem Supermarktparkplatz lässt sich das ausprobieren. Denn auch hier kann, wie an der Kasse, die Frage aufkommen, wem etwas "zusteht". Der Klassiker: Eine Parklücke ist in Sicht und mehrere Autofahrer konkurrieren darum. Um eine Lösung für diesen Konflikt zu finden, könne man sich alles Mögliche ausdenken, so Philosoph Sauer: das Recht des Stärkeren oder wer das teurere Auto hat. Aber das wäre nicht wünschenswert, da dies kostspielig, kompliziert und unpraktisch ist.