Im Labor wurden die Cremes auf deklarationspflichtige Duftstoffe, polyzyklische und Nitro-Moschusverbindungen sowie Cashmeran und auf Formaldehyd/-abspalter und Diethylphthalat untersucht. Waren Paraffine oder paraffinähnliche Verbindungen in der Inhaltsstoffliste genannt, wurden die Lotionen auf aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) getestet. Enthielt ein Produkt laut Deklaration Hectorit, ist es auf Schwermetalle und andere Elemente analysiert worden, was jedoch unauffällig blieb. Waren Cyclopentasiloxane deklariert, erfolgte eine Prüfung auf Cyclosiloxane (D4-D9), die ebenfalls ergebnislos blieb. Fand sich Chlorphenesin oder Chlorhexidingluconat in den Inhaltsstoffen, prüfte das Labor dahingehend.



Kunststoffverpackungen wurden auf umweltschädliche PVC/PVCD/chlorierte Verbindungen hin untersucht; auch hier ohne positiven Befund. Per Deklaration wurde erfasst, ob ein Produkt PEG/PEG-Derivate oder synthetische Polymere enthielt.