Shein im Öko-Test: Was kann die Fast Fashion aus China?

Öko-Test: Shein-Baby-Kleidung enthält Chemikalien

21 Artikel hatte die Öko-Test-Redaktion bei dem Onlineshop bestellt. Querbeet vom Babyschuh über das Teenagerkleid bis zur Kunstlederjacke für Erwachsene reichte die Bandbreite. Das meiste fühlte sich "gruselig billig" an, so Öko-Test. Die Tester sind den Fragen nachgegangen, ob die bestellte Mode gesundheitsschädliche Schadstoffe enthalte, wie viel Beanspruchung sie vertrage und unter welchen Bedingungen sie produziert wurde.

In einem bunten Teenie-Anzug wies das Labor Dimethylformamid nach, das laut Öko-Test in der EU als wahrscheinlich fruchtbarkeitsschädigend eingestuft ist. "Ungenügend" lautete hier das Urteil.

Sandalen von Shein: Toxische Schadstoffe entdeckt

Die höchste Giftansammlung fanden die Tester in zwei Paar Sandalen. Laut Laborbericht waren sie voll von gesundheitsschädlichen Chemikalien, auch solchen, von denen Öko-Test dachte, sie seien längst aus der Textilproduktion verschwunden. Bei den Leo-Damen-Sandalen mit Fußbett überschritten die gemessenen Gehalte gleich mehrfach die im EU-Chemikaliengesetz REACH festgeschriebenen Grenzwerte. Dies war für das nach Angaben von Öko-Test nervengiftige Blei sowie für Cadmium der Fall. Cadmium könne über eine längere Einnahmezeit in hohen Dosen zu Nieren- und Knochenschäden führen.

Irreführende Pflegehinweise bei Shein-Produkten

Shein verweigert Auskunft zu Arbeitsbedingungen und Materialherkunft

Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Singapur, die Mode werde aber in 5.000 chinesischen Betrieben produziert. Zu jedem einzelnen Produkt versendete Öko-Test einen umfangreichen Fragebogen. Die Nachfragen zu unter anderem fairer Bezahlung und Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen sowie zur Herkunft der verwendeten Baumwolle wurden seitens des Direktversenders nicht beantwortet. In Bezug auf Corporate Social Responsibility (CSR) vergab Öko-Test deshalb in diesem Teilbereich die Note "ungenügend".