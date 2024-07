Trockenshampoo statt Haarwäsche: eine gute Alternative?

Mineralisches Talkum-Pulver wird einigen Trockenshampoos aufgrund der fettabsorbierenden Wirkung zugefügt. Wird das feine Pulver in großen Mengen eingeatmet, kann es Entzündungsprozesse fördern und andere Schädigungen der Lunge auslösen.Erkenntnisse zu dieser Wirkung von Talkum stammen bisher vorwiegend aus dem Arbeitsschutz, wo wesentlich größere Mengen an Talkum regelmäßig eingeatmet werden. Im Vergleich dazu ist die Belastung durch Trockenshampoos sehr gering. Das bestätigt auch Dr. Peter Kordas, Vorstandsmitglied der Deutschen Atemwegsliga und Facharzt für Innere Medizin und Allergologie. Er schließt das Risiko einer Lungenschädigung durch in Trockenshampoos enthaltenes Talkum-Pulver aus, solange das Produkt in Maßen eingesetzt wird.