Öko-Test: Grüne Wandfarbe kann giftige Schadstoffe enthalten

Es grünt so grün im Wandfarben-Regal, denn Grün mit all seiner Varianz ist aktuell eine Trendfarbe. Öko-Test hat in seiner Mai-Ausgabe 19 verschiedene grüne Dispersionsfarben getestet - in zehn hatte das Labor kritische Stoffe nachgewiesen. Mit neun Farben könne bedenkenlos gestrichen werden.