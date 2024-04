Mikroplastik: Das tut die Textilindustrie für "zero impact"

Plastik ist überall, auch in den Ozeanen. adidas bewirbt einen teilweise aus Meeresplastik gefertigten Schuh. Das große Ding in Sachen Nachhaltigkeit oder nur Greenwashing?

Plastik ist allgegenwärtig. Als Verpackung von Lebensmitteln, verarbeitet in fast allen Geräten des täglichen Gebrauchs und in Form von Kleidung direkt auf unserer Haut: Das am meisten verwendete Material für Kleidung ist nicht mehr Baumwolle, sondern synthetische Fasern wie Polyester. Das Problem: Wenn wir diese Kleidung in der Maschine waschen, lösen sich klitzekleine Fasern und gelangen über das Abwasser in die Umwelt.