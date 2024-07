Beeren: Wie vielseitig das Power-Food ist

Johannisbeeren kommen aus der farbenreichen Familie der Stachelbeergewächse. Die kleinen stabilen Beeren wachsen an Rispen, Aroma und Säure variieren je nach Farbe. Weiße Johannisbeeren sind mild aromatisch und weniger sauer, die schwarzen haben ein kräftigeres Aroma, das leicht von Säure unterstützt wird.



Eine Grütze ohne Johannisbeeren ist keine! Ansonsten ist ihr Einsatz vielseitig, ob kalt oder warm - die Beere behauptet sich immer. Tarte mit Beeren im Schmandbett, ein Johannisbeerkuchen mit Baiser sowie zur Crème Brûlée mit Kokosblütenzucker abgeflämmt, einfach köstlich. Der Kick für edle Getränke: Je eine Rispe in Zitronensaft wenden und in weißem Zucker wälzen, anhängen ans Cocktail- oder Sektglas, mit Minzblatt garnieren.



Rote Johannisbeeren haben einen hohen Gehalt an Kalium und Vitamin C. 100 Gramm haben 38 Kilokalorien. Die schwarze Johannisbeere gilt indes als Königin des Beerenobstes, denn sie ist mit positiven Inhaltsstoffen reichlich gesegnet. So enthält sie zum Beispiel das Flavonoid Anthocyan, das zum Zellschutz beiträgt. 100 Gramm haben 57 Kilokalorien.