Temu und Shein: Immer mehr Billigware aus China per Flugzeug

Experte: Nachfrage aus China wegen Temu und Shein gestiegen

"Noch Mitte 2023 war die Nachfrage aus China sehr schwach, ab Ende des Jahres stieg sie jedoch plötzlich massiv an", sagt ein deutscher Logistik-Experte der Nachrichtenagentur Reuters. "Dahinter steckten zwei Firmen, wie sich herausstellte: Temu und Shein."

Zusätzliche Mengen könnten die Flieger kaum aufnehmen, falls wegen der Attacken der Huthi auf Schiffe im Roten Meer die Firmen einige Güter per Flugzeug befördern wollten.

Die Shopping-App "Temu" überflutet die Nutzer mit Reizen. Die bunte Gestaltung der App, das sogenannte "Interface", verführt zum Kaufen - auch wenn man gar nichts braucht. 23.01.2024 | 1:27 min

Shein beherrscht ein Fünftel des Fast-Fashion-Markts

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wie Coresight Research beherrscht allein Shein rund ein Fünftel des weltweiten Fast-Fashion-Markts. Shein und Temu versenden einem Bericht des US-Kongresses vom Juni 2023 zufolge zusammen 600.000 Pakete täglich nach Amerika. In Deutschland wird die Zahl inzwischen auf etwa 400.000 am Tag geschätzt. Da alle Waren in wenigen Tagen direkt nach Bestellung ankommen, hat dies gravierende Folgen für die Luftfracht.