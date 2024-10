Rosinen im Öko-Test: Produktrückrufe und verbotene Pestizide

Laut einer Umfrage des Bundesministeriums für Ernährung kauften Menschen Bio-Produkte in der Annahme, dass sie frei von Pestizidrückständen seien. Meist trifft dies auch zu: In acht der neun getesteten Bio-Produkte fand Öko-Test keine Pestizide oder höchstens Spuren. Einzig in den Dennree Sultaninen, Gesamtnote "ungenügend", fand das Labor neun Pestizide. Davon stufte Öko-Test sieben als besonders bedenklich ein. Die meisten wurden in Spuren nachgewiesen. Zwei jedoch in Mengen, die auf einen Einsatz der Pestizide auf dem Feld hindeuteten oder zeigten, dass die Öko-Verordnung nicht eingehalten wurde, so Öko-Test.