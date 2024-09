Pestizide - Eine vergiftete Debatte | Terra-X-Kolumne

Von allen landwirtschaftlichen Produkten, die in Deutschland angebaut werden, ist der Apfel mit großem Abstand am meisten pestizidbelastet. 20-30 Mal pro Saison werden die Obstbäume gespritzt. Was für uns als Überbleibsel an der Schale ungesund ist, gelangt tonnenweise in die Natur und stellt den größten Einzelfaktor für das fortschreitende Artensterben dar. Und die Zusammenhänge sind längst nicht alle erforscht: So konnten Wissenschaftler plausibel begründen, dass eine Verbindung zwischen Fledermäusen , dem Einsatz von Insektenschutzmittel und einer erhöhten Säuglingssterblichkeit in den USA besteht.