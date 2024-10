Melatonin: Kann die Einnahme bei Schlafstörungen helfen?

Nahrungsergänzungsmittel (NEM) sollen die Ernährung mithilfe von Vitaminen , Mineralstoffen oder sonstigen Stoffen ergänzen, sie sind meist rezeptfrei erhältlich. Von Arzneimitteln sind sie klar abzugrenzen, denn sie unterliegen keiner Zulassungspflicht. Ihre Wirksamkeit muss also nicht nachgewiesen werden. Auch Verträglichkeit und Sicherheit müssen nicht geprüft werden.

Was sind Nahrungsergänzungsmittel?

Melatonin: Ein natürliches Schlafmittel?

Hersteller werben vor allem damit, dass Melatonin als körpereigenes Hormon zur Verkürzung der Einschlafzeit beitragen kann. In der Theorie funktioniert das so: Das Hormon Melatonin wird von der Zirbeldrüse im Gehirn produziert und hilft uns, abends müde zu werden. Tagsüber erhält das Gehirn das Signal, dass es draußen hell ist. Melatonin wird also nicht ausgeschüttet. Sobald es dunkel wird, beginnt die Zirbeldrüse das Hormon auszuschütten. Wir werden müde und können im Idealfall schnell einschlafen.