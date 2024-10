Altersdepression: Welche Symptome darauf hinweisen können

Die Depression ist eine Erkrankung, die im Alter häufiger auftritt als vermutet. Betrachtet man nur die schweren Fälle, sind bei den 70 bis 79-Jährigen nur 6,1 Prozent betroffen. "Leichtere Fälle, die nicht alle Symptome zeigen, kommen bei älteren Menschen jedoch zwei- bis dreimal häufiger vor als bei den jüngeren, und bei Männern weniger als bei Frauen", weiß Katharina Geschke, Oberärztin in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Mainz:

Ursachen schwer zu bestimmen

Die Depression im Alter unterscheidet sich grundsätzlich nicht allzu sehr vom Erscheinungsbild in jüngeren Jahren. Einige Besonderheiten machen die Erkrankung jedoch schwer bestimmbar. So ist wenig darüber bekannt, welche Altersleiden eine Depression auslösen können. Unbestritten scheint zu sein, dass Einsamkeit oder eine gewisse Anzahl körperlicher Beschwerden die Erkrankung triggern können. Auch eine genetische Veranlagung kann bestehen. Außerdem können Traumatisierungen oder frühe Missbrauchserlebnisse Gründe für eine Depression im Alter sein. Umgekehrt kann die Depression das Risiko für bestimmte Erkrankungen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen , erhöhen.

Wie sich Altersdepressionen äußern

Es ist ganz häufig so, dass ältere Menschen nicht so die typische gedrückte Stimmung und die typische Freudlosigkeit einer Depression haben.

Therapie ruht auf zwei Säulen

Das zweite Instrument ist die Psychotherapie , in der Regel eine kognitive Verhaltenstherapie. Dabei soll der Patient mit einem gezielten Training lernen, seinen Alltag wieder aktiver zu gestalten. Daneben gewinnen weitere nichtmedikamentöse Verfahren an Bedeutung, wie eine Bewegungstherapie oder Ernährungsumstellung (zum Beispiel auf eine mediterrane Diät).

Wie man vorbeugen kann

Einer Depression im Alter kann man vorbeugen, indem die soziale Teilhabe gefördert wird. Programme, bei denen ältere Menschen in freiwillige Tätigkeiten, Gemeinschaftsprojekte oder Bildungskurse eingebunden werden, zeigen positive Effekte. Gefährdete Patienten sollten sich Unterstützung suchen und körperlich aktiv bleiben. Denn wie bei so vielen Erkrankungen ist Bewegung sowohl in der Prävention als auch in der Therapie ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.