Suizidprävention: Hilfe bei Suizidgedanken und Depression

2022 gründeten sie daher das Mental-Health-Start-up Tomoni (japanisch für "Zusammen"). Japanisch war Emils Lieblingssprache. Zusammen mit Experten sowie interessierten und teils auch betroffenen Jugendlichen entwickeln sie Lehrmaterial, mit dem sich Eltern und Lehrer online weiterbilden können. Dies soll dabei helfen, psychische Krankheiten so früh wie möglich zu erkennen und die Jugendlichen richtig ansprechen zu können, um einen möglichen Suizid zu verhindern. Die 17-jährige Kaya ist eine der Ehrenamtlichen bei Tomoni: "Ich bin selbst betroffen und froh, dass ich all den Scheiß, den ich erlebt habe, hier in etwas Positives umwandeln kann."