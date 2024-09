Ableismus beim Arzt: Wie inklusiv ist das Gesundheitswesen?

Diskriminierung bei Ärzten und Gesundheitspersonal

Ein großes Problem sei, dass Ärzte und Personal teilweise überfordert wirkten, so Hanna Kindlein. Sie habe das selbst erlebt, zuletzt bei einer Magenspiegelung. Die Ärztin traf mit der Spritze die Armvene nicht, die aufgrund ihrer Behinderung schwerer zugänglich ist. Daraufhin habe man sie überredet ganz auf die Betäubung zu verzichten.

Die Sedierung war mir wichtig. Aber sie haben sich nicht die Zeit genommen in dem Moment, eine andere Lösung zu finden.

Was bedeutet Ableismus?

Ableismus zeigt sich auf vielfältige Weise: in stereotypen Denkmustern, sozialer Ausgrenzung, ungerechter Behandlung oder strukturellen Zugangsbarrieren. Im schlimmsten Fall droht sogar Gewalt. Das Projekt " Ableismus tötet " von Ability Watch hat Fälle recherchiert und dokumentiert.

Gesundheitliche Nachteile durch Ableismus

Diskriminierung kann gesundheitliche Folgen haben, sagt Kerstin Augener, Frauenärztin beim Familienplanungszentrum Berlin e. V.. In der Gynäkologie sei es zum Beispiel ein großes Problem, wenn Frauen aufgrund von Barrieren und knapper Untersuchungszeit schlechte Erfahrungen machen.

Auch könnten andere Erkrankungen verschleppt und dann schwerer behandelt werden, so die Frauenärztin weiter.

Vorteilhaft sei hier etwa ein Lifter, der Patientinnen vom Rollstuhl sicher in den gynäkologischen Stuhl hebt. Doch in Deutschland besitzen das nur wenige Praxen. Es gebe keine Abrechnungsziffer für die Mehrkosten oder den Mehraufwand, sagt Augener.

Arztpraxen und Barrierefreiheit

Informationen gibt es zum Beispiel bei der Arzt-Suche des 116117-Patientenservice (auch als App) oder in der Arzt-Auskunft von Stiftung Gesundheit

Die Stiftung Gesundheit nennt 15 Kriterien für eine barrierefreie Praxis - darunter stufenfreier Zugang, rollstuhlgerechte Praxis, Orientierungshilfe für Sehbehinderte, behindertengerechte Parkplätze, höhenverstellbare Untersuchungsmöbel, Infomaterial in leichter Sprache.Die Kassenärztliche Bundesvereinigun g (KBV) listet über 80 Kriterien, bezogen auf sechs Beeinträchtigungsarten.

Was bedeutet barrierefrei?

Bereits vor mehr als zehn Jahren hat sich Deutschland zur Inklusion von Menschen mit Behinderung verpflichtet. Demnach sollen Kinder mit Förderbedarf nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen und an Regelschulen unterrichtet werden.

Wie barrierefrei sind Arztpraxen?

Laut einer Analyse der Stiftung Gesundheit hatten 2023 nur 43,9 Prozent der Arztpraxen mindestens eine Maßnahme, die Barrieren für mobilitätseingeschränkte Personen vermeidet, etwa einen stufenfreien Zugang oder ein rollstuhlgerechtes WC. Einfache Maßnahmen für Menschen mit Hörbehinderung gab es in 20 Prozent der Praxen, Orientierungshilfen für Menschen mit Sehbehinderung in 8,2 Prozent. Nur 1,5 Prozent der Arztpraxen nutzten leichte Sprache für Websites oder Infomaterial.

Die evangelische und die katholische Kirche widmen die "Woche für das Leben" jungen Menschen mit Behinderung. Hochschulen in Hessen setzen sich für gleiche Bildungschancen ein.

Wie das Gesundheitswesen inklusiver werden kann

Das Bundesministerium für Gesundheit arbeitet an einem Aktionsplan für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen. Einen Entwurf dazu hat das Bündnis Inklusives Gesundheitswesen kürzlich stark kritisiert und verlangt Nachbesserungen. Er sei "unzureichend" und "unverbindlich".

Das Bündnis besteht aus Selbstvertretungsorganisationen und Einrichtungen, die Hilfs- und Beratungsangebote für Menschen mit Behinderungen vermitteln. Es fordert in einem eigenen Aktionsplan gesetzliche Sofortmaßnahmen, verpflichtende Maßnahmen zur Barrierefreiheit, eine stärkere Regelversorgung, mehr Partizipation und vieles mehr.

In Deutschland arbeiten rund 270.000 Menschen mit Beeinträchtigungen in Behindertenwerkstätten. Knapp zwei Drittel beklagen laut einer Umfrage, sie würden schlecht bezahlt. Nicht einmal ein Prozent von ihnen schafft den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt.

23.07.2024 | 8:22 min