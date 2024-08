Rundrücken vermeiden: Welche Körperhaltung ist die richtige?

Verspannter Nacken, Schmerzen beim Drehen des Kopfes, Kribbeln in den Fingern, all das können direkte Folgen einer schlechten Körperhaltung sein. Schuld sind meist verhärtete Muskeln, die auch auf Nerven drücken können. Sogar Taubheitsgefühle in Armen und Beinen können die Folge sein, bis hin zu Problemen mit dem Magen. Denn wenn man ständig nach vorne gebeugt sitzt oder läuft, kann das Auswirkungen auf die Bauchorgane haben.



Langfristig kann es bei einer einseitigen oder starken Belastung der Wirbelsäule zu schwerwiegenderen Problemen wie einem schmerzhaften Bandscheibenvorfall kommen. Auch verkürzte Bauch- und Brustmuskeln oder eine verhärtete Nackenmuskulatur können Folgen einer Fehlhaltung sein. Durch mangelnden Ausgleich sind häufig die Rückenmuskeln zu schwach. Im schlimmsten Fall kann das zu dauerhaften Verformungen führen, bis hin zu einem sogenannten Witwenbuckel.