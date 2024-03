Der passende Bürostuhl für die richtige Körperhaltung

Es gab mal eine Zeit, da arbeiteten nicht mal 13 Prozent der Beschäftigten in Deutschland im Homeoffice . Das war vor der Corona-Pandemie . 2022 waren es laut Statistischem Bundesamt bereits 24 Prozent der Beschäftigten. Und gerade zuhause ist oft die Ausstattung des Büros nicht so wie am Platz auf der Arbeit - wenn überhaupt ein eigener Arbeitsraum vorhanden ist.