Sport nach Corona-Infektion: Wann wieder anfangen?

Ist der Corona-Test negativ, und sind die Symptome abgeklungen, wollen sich viele Sportlerinnen und Sportler am liebsten wieder voll ins Training stürzen. Doch gerade nach einer Corona-Infektion ist höchste Vorsicht und Geduld geboten. Falscher Ehrgeiz könnte gefährliche gesundheitliche Folgen haben.

"Wir wissen, dass bei einer Corona-Infektion alle Organe mehr oder weniger mitbeteiligt sein können, auch das Herz. Das heißt, das Virus oder die eigene Reaktion des Körpers auf dieses Virus kann das Herz in seiner Funktion beeinträchtigen. Dann können Herzrhythmusstörungen auftreten", sagt Professor Martin Halle, Sportkardiologe vom Klinikum rechts der Isar an der TU München.

Sport nach Corona? Ab wann das Training wieder begonnen werden kann

Immer mehr Sportler kommen zu ihm in die Ambulanz für Prävention und Sportmedizin, weil sie nach einer Corona-Infektion nicht mehr so "richtig in die Gänge" kommen. Das Problem: Kondition und Ausdauer kehren nicht zurück. Schlimmer noch: Bei Belastung klagen viele über Erschöpfung und Kurzatmigkeit bis hin zu Luftnot und Herzrasen.