Skin Picking Disorder: Ursachen und Abgewöhnung der Störung

Neben professioneller Hilfe können auch Selbsthilfestrategien unterstützen. Häufig tritt Skin Picking im Badezimmer auf, wenn man Hautunebenheiten im Spiegel findet. Das Badezimmer ist deswegen ein Ort, an dem man viel verändern kann. So kann man beispielsweise das Licht dimmen oder den Spiegel zeitweise verdecken, um ein Stück weit Kontrolle zurückzugewinnen.



Passiert das Skin Picking auf der Couch oder am Schreibtisch, kann man dünne Baumwollhandschuhe tragen. Die Fingerkuppen erspüren dann Hautunebenheiten nicht mehr. Die Expertin empfiehlt außerdem, die Hände mit sogenannten Fidget Toys zu beschäftigen - Spielzeug wie Igelbälle oder kleine Akupressur-Ringe.