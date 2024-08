Alkohol im Flugzeug: Studie zu Wirkung beim Fliegen

An der Studie zu den Auswirkungen von mäßigem Alkoholkonsum auf Langstreckenflügen am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt nahmen 48 Personen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren teil. Sie wurden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt.Die eine Gruppe hielt sich im Schlaflabor bei normalem Luftdruck auf, die andere Gruppe in einer Kammer mit einem Luftdruck, der dem Kabinendruck in einem Flugzeug auf Reiseflughöhe entsprach.Die Hälfte jeder Gruppe schlief vier Stunden, ohne Alkohol getrunken zu haben, die andere Hälfte jeder Gruppe vier Stunden, nachdem sie Alkohol getrunken hatte. Die Alkoholmenge entsprach zwei Dosen Bier oder zwei Gläsern Wein.Bei den Probandinnen und Probanden wurden Schlaf, Sauerstoffgehalt im Blut und Herzfrequenz kontinuierlich überwacht. In der Auswertung zeigten sich dann die beschriebenen Effekte auf den Sauerstoffgehalt im Blut und die Herzfrequenz der Probanden.