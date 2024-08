Trend zu Alkoholfrei: Warum junge Menschen auf Alkohol verzichten

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums liegt bei neun Millionen Deutschen zwischen 18 und 64 Jahren ein problematischer Alkoholkonsum vor. Gleichzeitig geht das regelmäßige Trinken unter jungen Menschen seit Jahrzehnten zurück. Aktuell scheint es sogar mehr denn je in Mode zu sein, an einem sogenannten Mocktail zu schlürfen, anstatt sich erst ein Bier und dann noch ein Bier zu bestellen. Und dann noch einen Absacker.

In München hat vor kurzem der erste alkoholfreie Biergarten der Stadt aufgemacht; in Berlin gibt es seit 2021 einen Späti, der nur Nullprozentiges verkauft. Und in den Sozialen Medien teilen diverse Nutzer unter den Hashtags "nüchtern", "alkoholfrei" oder "sober" ihre Erfahrungen mit Abstinenz.