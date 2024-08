Mundspülungen im Öko-Test: Wie sinnvoll ist Mundwasser?

Öko-Test hat 27 kosmetische Mundspülungen mit Fluorid in Drogerien, (Bio-)Supermärkten und Discountern eingekauft, darunter sechs als Naturkosmetik zertifizierte Produkte. Preislich lagen diese zwischen 83 Cent bis 8,24 Euro pro 500 Milliliter.

Labore analysierten die Fluorid- und Zinkgehalte, prüften auf Formaldehyd/-abspalter und Produkte mit Alkohol auf Diethylphthalat - alles ohne Auffälligkeiten. Weitere Analysen galten dem Duftstoff Methylsalicylat und hormonverdächtigen Parabenen. Per Deklaration wurden PEG/PEG-Derivate, Natriumlaurylsulfat und synthetische Polymere erfasst.

Es wurden die Anbieter angefragt, produktbezogene Studien zu den ausgelobten Wirkversprechen vorzulegen und die dafür maßgeblichen Wirkstoffe zu benennen. Um zu beurteilen, was die Mundspülungen zusätzlich zur Zahnbürste gegen Karies und Zahnfleischprobleme leisten können, haben Professor Manfred Schubert-Zsilavecz und Mario Wurglics vom Institut für pharmazeutische Chemie der Universität Frankfurt am Main die maßgeblichen Inhaltsstoffe anhand der Studienlage begutachtet. Zudem haben sie die von den Anbietern vorgelegten Studien und Literatur in Bezug auf die jeweiligen Produkte beurteilt und die Verpackungen auf wichtige Gebrauchs- und Warnhinweise überprüft.

Die Verpackungen sind auf chlorierte Verbindungen analysiert worden. Öko-Test schaute, ob sie in einem unnötigen Umkarton steckten, ob Umweltauslobungen ohne ausreichende Erklärungen und gegebenenfalls Angaben zum Alkoholgehalt aufgebracht sind. Zudem fragte Öko-Test die Hersteller, ob und wie viel recyceltes Plastik zum Einsatz kam und bat um entsprechende Belege.