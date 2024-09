Positive Psychologie: Fünf Säulen für mentale Gesundheit

In der Positiven Psychologie spielt laut Florian Becker auch der sogenannte Flow eine Rolle. Der Flow ist das Gefühl, in einer Aufgabe aufzugehen und dabei die Zeit zu vergessen. Die Aufgabe geht dann ganz leicht von der Hand. Immer gilt: Fehlt der Spaß, muss man sich permanent aufraffen. Das führt zu Stress. Um in den Flow zu kommen, dürfen Aufgaben nicht unterfordern aber auch nicht überfordern. Aber: Man wächst mit seinen Aufgaben. Daher sollte man diese kontinuierlich an das eigene Können anpassen - das macht das Flow-Erleben nachhaltig.