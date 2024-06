Impostor-Syndrom: Leiden unter ständigen Selbstzweifeln

Der Job geht gut von der Hand, Deadlines sind kein Problem und am Ende gibt es immer gutes Feedback. Alles super - wäre da nicht ständig das Gefühl, aufzufliegen. Irgendwann merken die anderen, dass man gar nicht so kompetent ist, alles nur durch Zufall hinkriegt und gar nicht weiß, warum immer alles so gut klappt. So oder so ähnlich können sich Menschen mit dem Impostor-Syndrom (dt.: Hochstapler-Syndrom) fühlen.