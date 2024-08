"Post-Concert-Depression": Traurig nach dem Konzert

"Nehmen wir Harry Styles und Taylor Swift und die von ihnen verkörperten Werte, so finden sich da viel Toleranz, Solidarität, demonstrative Selbstliebe", so die Medienwissenschaftlerin. "In Konsequenz heißt das auch, dass hier Massen an Menschen zusammenkommen, die sich auf diese Werte verständigen können, die sie gesellschaftlich anderswo selten als Grundstimmung in einem öffentlichen Raum finden." Das könne für kurze Zeit ein starkes Gefühl des geteilten Glücks verbreiten, was danach umso mehr vermisst wird, "weil es eben in unseren heutigen polarisierenden Zeiten leider keine soziale Alltagsrealität ist", so Einwächter.