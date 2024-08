Taylor Swift - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Mit mehr als 300 Millionen verkauften Tonträgern gehört Taylor Swift zu den weltweit erfolgreichsten Künstlern. Bis zum 8. Dezember 2024 befindet sich die US-amerikanische Sängerin auf ihrer Eras Tour und spielt mehrere Konzerte in Deutschland . Taylor hat zwölf Grammy Awards gewonnen und ist für ihr Engagement in sozialen und politischen Fragen wie etwa Frauenrechte und LGBTQ+ bekannt.

Taylor Swift wurde am 13. Dezember 1989 in Reading, Pennsylvania, USA geboren. Sie begann ihre Musikkarriere im Alter von 16 Jahren und veröffentlichte 2006 ihr erstes Country-Album. Mit Liedern wie "Love Story" und "You Belong with Me" aus ihrem zweiten Album "Fearless" erlangte sie Bekanntheit. Im Laufe ihrer Karriere wechselte sie vom Country- zum Pop- und Folk-Genre und veröffentlichte mittlerweile elf Alben, darunter "1989", "Reputation", "Lover" und "Midnights". Taylor Swift ist für ihre Songwriting-Fähigkeit bekannt und hat zwölf Grammy Awards gewonnen. Sie ist für ihr Engagement in sozialen und politischen Fragen wie etwa Frauenrechte und LGBTQ+ bekannt.