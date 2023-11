Was die Magie von Taylor Swift und ihren Songs ausmacht

Was hinter Taylor Swifts "Eras"-Konzept steckt

Karten für ein Taylor Swift-Konzert in den USA kosten ein kleines Vermögen. Fans zahlen die hohen Summen. Wieso sind die Tickets so teuer? Und wer profitiert davon? 13.06.2023 | 1:18 min

"Privatsprachen" schaffen Verbundenheit

Die Swift-Fangemeinde wird weiter wachsen

Swift hat schon immer sehr persönliche, offenherzige, intime Lieder produziert. Zum Beispiel "All Too Well", Zehn-Minuten-Version. Die Zeile: "You kept me like a secret, but I kept you like an oath" - "Du hast mich behandelt wie ein Geheimnis, aber ich habe Dich bewahrt wie einen Eid".