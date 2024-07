Was hinter dem Hype um Taylor Swift steckt

Swifts Musik seit 20 Jahren musikalisch relevant

Texte als Swifts wichtigstes Merkmal

In den Zeilen geht es etwa um Freundschaft und das Erwachsenwerden. Die bestimmenden Themen sind oft allerdings Liebe und Liebeskummer. Mit ihrem Ruf als "Heartbreak Writer" (Herzschmerz-Autorin) setzt sich Swift auf ihrem aktuellen Album "The Tortured Poets Department" auseinander: "I'm so afraid I sealed my fate / No sign of soulmates", singt sie in dem Lied "The Prophecy". Zu Deutsch: "Ich habe solche Angst, dass ich mein Schicksal besiegelt habe / Kein Zeichen von Seelenverwandten".