Super Bowl 2024: Wie Trumpisten gegen Taylor Swift wettern

Doch das wird am Sonntag vermutlich nicht passieren. Denn Taylor Swift wird weder in der Super-Bowl-Halbzeit-Show auftreten, noch die Nationalhymne singen. Sie wird vermutlich in einer VIP-Loge sitzen, um ihren Freund anzufeuern - vorausgesetzt sie schafft es nach ihrem Konzert in Tokio am Vorabend pünktlich nach Las Vegas.