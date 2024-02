Super Bowl: Travis Kelce - viel mehr als ein Super-Swiftie

Es ist schon witzig. Travis Kelce ist einer der Besten seines Fachs. Im Super Bowl in Las Vegas kann er seinen dritten Titel holen. Aber die Fragen bei der Opening Night, dem Medienauflauf im Allegiant Stadium oder im Teamhotel seiner Chiefs vor den Toren der Stadt drehen sich vor allem darum: Was sagt er zu den Grammys seiner Freundin Taylor Swift? Kennt er schon Songs aus dem neuen Album? Im Schatten der Pop-Ikone wird selbst ein Football-Star ganz klein.

NFL-Publikum weiblicher und jünger geworden

Mal in der zweiten Reihe zu stehen kratzt nicht am Ego des Super-Swifties. Der Sonnyboy verfügt über ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein.

Kelce neben Mahomes das Gesicht der Chiefs

Im 58. Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Das Finale der American Football Liga steigt in der Nacht auf Montag. Beide Teams sind schon in Las Vegas angekommen. 06.02.2024 | 1:28 min

In seinem Sport ist er sowieso über alle Zweifel erhaben. Neben Quarterback Patrick Mahomes ist er das Gesicht der Chiefs und zum Leader gereift. Mit seinen Läufen und Fängen, ja seiner ganzen Art, hat er großen Anteil, dass die Chiefs nun schon zum vierten Mal in fünf Jahren im Super Bowl stehen und ihn zwei Mal gewannen.

Platz in der Hall of Fame ist Kelce sicher

Auf der Position als Tight End, einer Mischung aus robustem Passempfänger und agilem Blocker, gehört er zu den Großen der NFL. Wenn der 34-Jährige die Football-Schuhe an den Nagel hängt, dürfte er schnellstmöglich in die Hall of Fame in Canton/Ohio einziehen. Er kann es locker nehmen, wenn Fans ihn aktuell mit "Auf geht’s, Taylors Freund!"-Shirts auf den Arm nehmen.