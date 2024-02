NFL: Was Sie zum 58. Super Bowl wissen müssen

Die Romanze zwischen der Grammy-Gewinnerin und Kelce ist die Storyline rund um das "Big Game". Auch, weil die Amerikanerin am Vortag des Finales in Tokio auftritt, Swift soll aber pünktlich zurück sein. Das teilte sogar die japanische Botschaft in den USA mit. Ihre Beteiligung, wenn auch nur auf der VIP-Tribüne, hebt das von Gigantismus geprägte Mega-Event auf ein neues Level. Und die Republikaner fürchten, dass sie sich am Rande der Veranstaltung erneut in den Präsidentschaftswahlkampf einmischen und für den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden stark machen könnte.