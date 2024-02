58. Super Bowl: Mahomes auf dem Weg in den Football-Olymp

Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs greift in Las Vegas nach dem dritten Triumph beim Super Bowl.

Die Vergleiche mit Football-Legende Tom Brady kommen so oft, Patrick Mahomes kann sie vor dem Super Bowl 58 gegen die San Francisco 49ers nicht mehr hören.

Der erfolgreichste Footballer der Geschichte kommt auf sieben Siege im Finale, Mahomes winkt in der Nacht auf Montag Titel Nummer drei. Die Vergleiche liegen aber auf der Hand. So wie Brady die National Football League über Jahre mit den New England Patriots dominiert hat, prägt Quarterback Mahomes nun eine Ära mit den Chiefs.