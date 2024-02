Super Bowl: Las Vegas will sich neu erfinden

Erstmals steigt der Super Bowl in der Wüste Nevadas. Das Sport-Highlight in Las Vegas ist aber nur ein Zwischenschritt im radikalen Wandel der Zocker-Metropole.

Im 58. Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Das Finale der American Football Liga steigt in der Nacht auf Montag. Beide Teams sind schon in Las Vegas angekommen. 06.02.2024 | 1:28 min

Stau am Strip. Touristen müssen sich am Las Vegas Boulevard ihren Weg bahnen. Vorm Bellagio hat sich der Fernsehsender "CBS" breitgemacht und verstopft die Promenade. Der weltberühmte Springbrunnen des Nobelhotels dient als TV-Kulisse, vom Ceasar’s Palace nebenan prangen die Stars der San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs in Mega-XXL. Der Football-Zirkus ist in der Stadt und hat das Glücksspiel-Mekka eine Woche im Griff.

Super-Bowl-Premiere in Nevada

Keine drei Kilometer südlich, im schmucken Allegiant Stadium steigt in der Nacht auf Montag der Super Bowl LVIII, die 58. Ausgabe des Finales der National Football League (NFL). Eine Premiere für Nevada, aber dabei soll es natürlich nicht bleiben. Die fast zwei Milliarden Dollar teure Arena nahe des "Welcome to Fabulous Las Vegas"-Schildes ist Symbol für eine Stadt, die sich neu erfindet.

Schauplatz des Kickoffs: Das Allegiant Stadion in Las Vegas hat fast zwei Milliarden Euro gekostet. Quelle: Imago

Mit 2,3 Millionen Einwohnern gehört die Metropolregion zu den dynamischsten Großräumen der USA. Die Stadt ist moderner geworden und normaler. Nun will sie weniger anrüchig sein. "What happens in Vegas, stays Vegas" - das alte Macho-Motto hat ausgedient. Künftig soll gerade das Berichtenswerte für die Wüstenmetropole stehen: "Was in Las Vegas passiert, passiert nur hier", steht als neuer Willkommensgruß am Flughafen.

Auch die Formel 1 zieht es nach Las Vegas

Vegas setzt auf Unterhaltungsindustrie, auf Sport. Der Wandel spiegelt sich überall im Stadtbild: Etwa in der T-Mobile Arena, der Heimat des amtierenden NHL-Champions Las Vegas Knights. Ein Stück weiter nördlich der Halle für die Eishockey-Cracks thront eine vierstöckige Boxengasse: Der Formel 1-Zirkus ist gekommen, um zu bleiben : für mindestens zehn Jahre.

Das F1-Gebäude steht im Schatten der gigantischen Leuchtkugel "The Sphere", die in kürzester Zeit zum neuen Wahrzeichen der Stadt aufgestiegen ist. Es scheint nur eine Frage der Zeit, wann dort auch Sportevents wie Box- oder Käfig-Kämpfe steigen. Der UFC bekundet bereits Interesse, der Verband für Martial-Arts hat seinen Hauptsitz in Vegas.

Profiligen machten Bogen um Nevada

Dabei lag die Stadt noch vor acht Jahren sportlich in der Wüste: Weltbewegende Box-Highlights mit Tyson, Holyfield und Co. waren verblasst; als eine der wenigen Großräume der USA stand Vegas ohne Team aus den vier Profiligen Football, Basketball, Baseball oder Eishockey da. Was blieb: NASCAR-Rennen und die NBA Summer League, ein Sprungbrett für Basketball-Talente.

Wegen des Schmuddel-Images war Vegas verpönt. Kriminalität, Prostitution, illegale Sportwetten - es waren nicht nur Klischees, die den Ruf von "Sin City", der Stadt der Sünde, festigten und bei Sportverbänden unmöglich machten, denen positive PR nicht egal sein konnte.

Las Vegas: Heißes Pflaster für Sportklubs

Seit der Jahrtausendwende treibt die Stadt den Umbau voran, die weitgehende Legalisierung von Sportwetten in den USA erleichtert das Vorhaben. Als erstes Profiteam kam 2017 das Eishockeyteam Knights. Im Jahr drauf folgten die Baskteballerinnen der Aces aus der WNBA. Seit 2020 ist NFL-Football mit den Raiders vertreten.

Aus deren alter Heimat Oakland kommt bis 2028 ein Baseball-Team: Die A’s. Auch die beste Basketball-Liga der Welt wird wohl nachziehen: Die NBA will um zwei Standorte expandieren. Seattle und Las Vegas gelten als heißeste Kandidaten.

Der Plan: Mit Sport Gäste in die Wüste locken

Das Ziel: Weltklasse-Sport im Drei-Tages-Rhythmus. Das lockt Gäste und lastet die gut 150.000 Hotelbetten aus. Allein NBA, NHL und die Baseball-Liga MLB mit gemeinsam über 160 (!) Heimspielen werden für nahezu permanentes Programm sorgen. Football und weitere Sportarten kommen noch dazu.