49ers und Chiefs im Super Bowl: Lions knapp geschlagen

Bitteres Ende einer starken NFL-Saison für Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions: In San Francisco fehlt dem Überraschungsteam nicht viel zum ersten Einzug in den Super Bowl.

Aus der Traum: Der deutsch-amerikanische Football-Profi Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions haben bei den San Francisco 49ers den erstmaligen Einzug in den Super Bowl der NFL verspielt. Die 49ers treffen im Finale am 11. Februar auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs mit Superstar Patrick Mahomes.

Lions noch zur Halbzeit klar in Führung

San Francisco drehte gegen die Lions einen 7:24-Rückstand zur Halbzeit noch in einen 34:31-Erfolg und fordert nun die Chiefs in einer Neuauflage des Endspiels von vor vier Jahren.

Man hat das Gefühl, dass einem das Herz herausgerissen wird. Dan Campbell, Headcoach der Detroit Lions

Der in dieser Saison als Passempfänger so starke St. Brown und Detroit erwischten einen perfekten Start in die Partie. Nach etwas mehr als zwölf Minuten lagen die Lions bereits 14:0 vorne, auch danach sah es lange nach der ersten Teilnahme am Super Bowl der Franchise-Geschichte aus.

49ers mit 17 Punkten in acht Minuten

Falsche Entscheidungen und eine Leistungssteigerung der 49ers sorgten dann allerdings für die Wende. Im dritten Viertel gelangen San Francisco um Spielmacher Brock Purdy 17 Punkte in acht Minuten.

Den Lions wurde ihr riskantes Spiel dagegen zum Verhängnis. In Fieldgoal-Position verzichteten sie zweimal auf den Kick, die Taktik ging nicht auf. St. Brown fing insgesamt sieben Pässe für 87 Yards, blieb aber ohne Touchdown. In der gesamten Saison stehen für St. Brown mehr als 1.500 Yards zu Buche - ein absoluter Topwert.

Chiefs können Super-Bowl-Titel verteidigen

Wenige Stunden vor dem dramatischen Spiel in San Francisco hatten sich die Chiefs beim besten Team der regulären Saison aus Baltimore in einem punktearmen Spiel mit 17:10 durchgesetzt. Im 58. Super Bowl in Las Vegas können Mahomes und Co. nun den dritten Titel in den vergangenen fünf Jahren gewinnen.

Erstmals seit den New England Patriots vor 19 Jahren kann das Team den Titel zudem verteidigen. Im Vorjahr hatte Kansas City das Finale gegen die Philadelphia Eagles mit 38:35 für sich entschieden.

Taylor Swift jubelt auf Tribüne mit

Im Regen von Baltimore straften die während der Saison nicht immer souverän wirkenden Chiefs alle Kritiker Lügen. Tight End Travis Kelce fing einen Mahomes-Pass vor den Augen seiner Freundin Taylor Swift zur 7:0-Führung.

Zur Halbzeit lagen die Gäste mit 17:7 in Führung. In den Vierteln Nummer drei und vier sicherte dann die starke Defense der Chiefs gegen Ravens-Quarterback Lamar Jackson den Sieg.