NFL-Super Bowl: Wer ist das Offensiv-Genie Kyle Shanahan?

Natürlich ist die Familie Thema bei der Opening Night, dem Medienspektakel vorm Super Bowl in Las Vegas . Kyle Shanahan sitzt auf einem kleinen Podium im Allegiant Stadium, belagert von einer hungrigen Reportermeute, und seine Stimme wird warm, als er über Vater Mike spricht:

Es war echt cool, ihm bei der Arbeit zuzuschauen. Er hat mir so viel beigebracht.

Seit früher Jugend hat der Coach der San Francisco 49ers Daddys Tipps und Tricks aufgesaugt, bewusst und unbewusst. Zuhause beim Dinner, als Kabelträger an der Seitenlinie, später sogar als Assistent in der National Football League.

Wie der Vater, so der Sohn?

Kyle macht nicht den Eindruck, als brauche er den Eintrag in die Geschichtsbücher fürs Ego oder für die Hoheit am Familientisch. Der 44-Jährige verfügt über eine stolze Vita. Er gilt als gewiefter Stratege, Erfinder innovativer Spielzüge und einflussreicher Pädagoge. In vielerlei Hinsicht ähnelt er dem Vater.