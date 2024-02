Super Bowl: 49ers-Quarterback im Brock Purdy vor großem Wurf

49ers Quarterback Brock Purdy mit lausbübischem Lächeln beim Medienrummel in Las Vegas vor dem Super Bowl Quelle: dpa

In Fleisch und Blut wirkt er sogar noch unscheinbarer als im TV. Brock Purdy sitzt im Vorfeld des Super Bowl inmitten einer Medienmeute in Las Vegas , er trägt den grauen Trainingsdress der San Francisco 49ers - und sein Lausbubenlächeln.

Als würde ein Highschool-Kid grübeln, wem es Zahnpasta unter die Türklinke schmiert. Dieses Babyface soll die furchteinflößende Defensive der Kansas City Chiefs knacken?

In Las Vegas könnte sich Kreis für Purdy schließen

Gerade zwei Jahre ist es her, dass der Quarterback in der jährlichen Talentbörse der Football-Liga NFL bis nach hinten durchgereicht und mit dem fiesen Titel "Mr. Irrelevant" dekoriert wurde. In der siebten Runde erbarmten sich die 49ers und wählten Purdy als 262. und Letzten. In Las Vegas war das, so schließt sich der Kreis.

Ausgerechnet der Nobody hat San Francisco in den Super Bowl 58 gegen die Kansas City Chiefs geführt. Schon in der zweiten Saison könnte er in der Tradition der Legenden Joe Montana und Steve Young stehen und die 49ers nach 29 Jahren Pause zum Gewinn der Lombardi-Trophäe führen, ihrer sechsten dann.

Viele Vorbehalte gegen Purdy

Vorbehalte gibt es weiter gegen den bescheidenen 24-Jährigen, der bis vor kurzem in einer WG wohnte, im Toyota zum Training fährt und mit seinem Rookie-Gehalt ein Schnäppchen ist. Dem drittjüngsten Quarterback der Super-Bowl-Geschichte fehle die Leichtigkeit seines Finalgegners Patrick Mahomes, das strategische Genie von Aaron Rodgers, oder die Power von Lamar Jackson.

Zur Not bemühen Kritiker den Generalvorwurf: In der spektakulär gut besetzten, von Trainer-Guru Kyle Shanahan orchestrierten Offensive könne er nichts falsch machen: Christian McCaffrey läuft alles in Grund und Boden, George Kittle blockt alles weg und die Passempfänger Deebo Samuel und Brandon Aiyuk machen jedem Spielmacher das Leben leicht. Purdys Job sei nicht im Weg zu stehen, wenn die Erwachsenen ihre Arbeit machen.

Dabei hat er gezeigt, was er drauf hat, seit er durch die Verletzungen von Trey Lance und Jimmy Garoppolo ins Team rutschte. In seiner ersten Saison stellte er etliche Rookie-Rekorde auf. Wenn er sich im Halbfinale nicht schwer am Ellbogen verletzt hätte, wären die 49ers womöglich 2023 schon in den Super Bowl eingezogen.

Purdy vor Super Bowl mit beeindruckenden Statistiken

Purdy ist der erste NFL-Spielmacher, der die ersten sechs Spiele gewann und dabei jeweils zwei Touchdowns erzielte oder mehr. Sein Debüt als Starter gewann er übrigens gegen Superstar Tom Brady , der einst im Draft bis zur Runde 6, Position 199 auf den Ruf der NFL warten musste.

In der aktuellen Saison hat Purdy noch draufgelegt. Er hat 31 Bälle in die Endzone geworfen, liegt in vielen Statistiken vorn. Seine 4.280 Yards Raumgewinn sind Klub-Rekord - besser als Montana und Young! Die 49ers-Legenden hatten ein Saisonspiel weniger - trotzdem bleibt es ein Brett.

Purdy mit "Ruhepuls von null"

Purdy hat Herz, Intuition und die Mentalität, um in der NFL erfolgreich zu sein. Defizite macht er damit wett. Das war zuletzt in den Playoffs zu sehen, als er sein Team mit Glück, aber auch Können und einer steilen Lernkurve zu spektakulären Comeback-Siegen über Green Bay und Detroit führte. Football-Kolumnist Peter King kommt geradezu ins Schwärmen:

Purdy hat einen Ruhepuls von null. Er spielt das letzte Viertel im Halbfinale so emotionslos wie in einem Training im Minicamp im Mai. Football-Kolumnist Peter King

Football-Trubel lässt Quarterback kalt

Ähnlich cool wie Angriffe auf dem Platz verarbeitet Purdy Kritik. Auf den ätzenden Kommentar des 2011 an Nummer eins ausgewählten Cam Newton, Purdy sei nur zehntbester Spieler seines Teams, antwortete er lässig:

Kann schon sein. Aber in der NFL gibt es über 90 Kaderplätze für Quarterbacks und ihm gehört keiner. Brock Purdy über Cam Newton

Die wohl größte Stärke von "Mr. Irrelevant" ist, dass ihn der Trubel im Football-Zirkus kalt lässt. "Diese Dinge sind ihm nicht wichtig. Er ist geerdet. Brock weiß, wer er ist und wer er sein will", sagt sein Trainer.