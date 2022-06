Am allerersten Ziel hat der 22-Jährige schon gekratzt: Nachdem er sich an Tempo, Härte und taktische Anforderungen der NFL gewöhnt hatte, fing er fing Bälle für 912 Yards Raumgewinn. Mit 90 sicher gefangenen Pässen in Serie distanzierte er sogar die Superstars. Seinem Debüt-Touchdown vier Sekunden vor Ende eines Krimis gegen Minnesota ließ er bis Saisonende fünf weitere Ausflüge in die Endzone folgen. Seit jenem dramatischen Sieg in Woche 13 fährt St. Brown in Motor City auf der Überholspur.