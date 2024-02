Musikauszeichnung Grammys: Erste Gewinner stehen fest

Pop-Superstar Taylor Swift bringt im April ein neues Album heraus. Quelle: AFP

Mit Preisen für Taylor Swift, Billie Eilish und SZA hat in Los Angeles die Grammy-Verleihung begonnen. Eilish erhielt den US-Musikpreis für den besten Song des Jahres am Sonntagabend für "What Was I Made For?".

SZA heimste zu Beginn der Show gleich drei Preise ein: für den besten R&B-Song, das beste Progressive-R&B-Album und die beste Pop-Darbietung als Duo oder Gruppe zusammen mit Rock-Sängerin Phoebe Bridgers.

Swift gewann einen der begehrten Musikpreise in der Kategorie Bestes Pop-Gesangsalbum für ihr aktuelles Album "Midnights". Für Swift war es der 13. Grammy-Gewinn ihrer Karriere.

Taylor Swift könnte Grammy-Geschichte schreiben

Alle Augen richten sich bei der Gala aber auf Superstar Swift. Die 34-jährige Popkönigin könnte bei der Grammy-Verleihung in die Geschichte eingehen: Sollte ihr Album "Midnights" auch zum besten Album des Jahres gekürt werden, dann wäre es bereits ihre vierte Grammy-Auszeichnung in dieser Kategorie. Sie würde damit Frank Sinatra, Paul Simon und Stevie Wonder überholen.

Swift nutzte die Aufmerksamkeit und kündigte bei der Grammy-Verleihung ein neues Album an:

Ich verrate Euch ein Geheimnis, das ich die letzten zwei Jahre vor Euch geheim gehalten habe. Mein brandneues Album erscheint am 19. April. Es heißt 'The Torted Poets Department'. Taylor Swift

SZA heimste die meisten Nominierungen ein

Swift ging am Sonntag allerdings nicht mit den meisten Nominierungen ins Rennen. Diese konnte vielmehr die R&B- und Soulsängerin SZA einheimsen. Die Sängerin des Hits "Kill Bill", die bürgerlich Solana Imani Rowe heißt, ging in neun Kategorien ins Rennen.

Sängerin Miley Cyrus erhielt für ihren Song "Flowers" den Grammy für die beste Pop-Solodarbietung.

Hommage an die vielen weiblichen Nominierten

Der Abend begann mit einem Auftritt der britischen Popsängerin Dua Lipa. Moderator Trevor Noah eröffnete die Gala am Sonntagabend mit einer Hommage an die vielen weiblichen Nominierten.

Können wir für eine Sekunde die Tatsache genießen, dass Frauen dieses Jahr die Musik dominiert haben? Sieben der Nominierten für das Album des Jahres sind Frauen. Moderator Trevor Noah

Auch auf der Bühne standen viele Frauen: US-Songwriter-Legende Tracy Chapman sang ihren Hit "Fast Car" von 1988 im Duett mit Country-Star Luke Combs. Neben SZA und Popsängerin Dua Lipa trat auch Eilish auf, die ihren Gewinner-Song "What Was I Made For?" aus dem "Barbie"-Film sang.

Viele Preise bereits vorab vergeben

Viele der insgesamt mehr als 90 Preise wurden bereits vor Beginn der Show bekanntgegeben. Bei der sogenannten Pre-Gala wurden etwa Bridgers' Band Boygenius, SZA und Sängerin Billie Eilish ausgezeichnet.

Die Grammys werden in diesem Jahr zum 66. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammofone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in 94 Kategorien vergeben werden.

Grammy-Preisträger nach Verleihung in Handschellen abgeführt

Am Rande der Preisverleihung wurde US-Rapper Killer Mike von der Polizei verhaftet. Er hatte zuvor noch drei Musikpreise entgegengenommen. Er wurde in Handschellen abgeführt, wie ein Video zeigte, das das Onlineportal "The Hollywood Reporter" veröffentlichte.

Ein Sprecher der Polizei von Los Angeles, Mike Lopez, sagte, dass eine Auseinandersetzung am Veranstaltungsort, einer Multifunktionsarena, gegen 16 Uhr zu der Festnahme geführt habe.

Hinter der Bühne hatte der 48-Jährige gesagt: "Mit 20 Jahren dachte ich, es sei cool, ein Drogendealer zu sein." Im Alter von 40 Jahren habe er begonnen, Dinge zu bedauern, die er getan habe. "Mit 45 fing ich an, darüber zu rappen."