US-Wahlkampf: Mehr Anfeindung gegen Taylor Swift

Swifts Popularität ist vergangenes Jahr durch diverse Rekorde in der Musikbranche und ihre Beziehung zum American-Football-Spieler Travis Kelce in noch höhere Sphären katapultiert worden. Das "Time"-Magazin kürte Swift zur "Person des Jahres" . In dem Maße, in dem Swifts Beliebtheit wächst, nehmen auch die Anwürfe gegen sie zu.