Wie Länder von Swiftonomics profitieren wollen

Exklusive Taylor Swift-Konzerte in Singapur

Zuletzt profitierte der südostasiatische Stadtstaat Singapur davon. Taylor Swift gab dort sechs Konzerte und trat auf ihrer "The Eras"-Tour in keinem anderen Land in Südostasien auf. Denn sie hatte im Vorfeld ein Exklusivvertrag mit Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong geschlossen. Ein Deal, den auch andere Staaten gerne machen würden.