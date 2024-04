30. Todestag: Warum Kurt Cobain noch heute fasziniert

"Nevermind" traf Zeitgeist der 90er Jahre

Cobain wollte Schmerzen mit Drogen lindern

Schon früh litt Kurt Cobain an starken Magenschmerzen. Kein Arzt konnte eine Diagnose stellen, der Musiker selbst sprach von "Cobains Desease". Drogen sollten die Schmerzen lindern, am Ende landete Cobain beim Heroin.

Auf Drängen seiner Freunde und Familie begab sich Cobain in den USA erneut in Therapie, floh aber von dort und wurde am 5. April 1994 tot in seinem Haus in Seattle aufgefunden. Er starb an einer Überdosis Heroin und einem Kopfschuss.