30 Jahre "In Utero" : Nirvana noch einmal live hören

Im Februar desselben Jahres hatte die Band zuvor mit "In Utero" ihre bis April geplante Europa-Etappe ihrer Tour gestartet. Doch bereits am 1. März gab sie im Münchener Terminal 1 ihr letztes Konzert. Cobain nahm am 6. März in Rom eine Überdosis und stimmte einer Rehabilitation zu. Das Album trug zunächst den Arbeitstitel "I Hate Myself And I Want To Die" ("Ich hasse mich und will sterben").