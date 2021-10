Grohl: Gerade mache ich ein paar Live-Sessions, in dem ich allein auf der Bühne erkläre, wie ich mit nur einem Kassettenrekorder mehrspurige Aufnahmen in meinem Kinderzimmer aufgenommen habe. Wie Schlagzeug spielen bei Nirvana funktioniert hat. Was sehr viel Spaß. Eine Foo Fighters Tour steht an. Und dann ist da ein völlig abgedrehtes Projekt. Kommt bald, ich darf noch nichts verraten, wirklich nicht.