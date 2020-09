Kurt Cobain, Sänger der Rockband Nirvana in Seattle. Archivbild

Quelle: Robert Sorbo/AP/dpa

Der bisherige Besitzer Garrett Kletjian hatte die Jacke 2015 ersteigert und 137.500 Dollar dafür gezahlt. Der Chef von Julien's Auctions, Darren Julien, sagte vor der Versteigerung, die Jacke sei das wichtigste Kleidungsstück, das Cobain jemals getragen habe, und damit so etwas wie der "Heilige Gral" seiner Garderobe.



Eine Gitarre von Cobain brachte 340 000 Dollar. Die türkisfarbene Fender Mustang war 1993 eigens für den linkshändigen Musiker angefertigt wurde, Cobain hatte sie bei der Nirvana-Tournee "In Utero" gespielt. Dazu gehört ein handgeschriebener Brief von Cobains Witwe Courtney Love, in dem es heißt, dass dieses Instrument eine Lieblingsgitarre des Grunge-Musikers gewesen sei.