Ein weiteres Markenzeichen der Chemical Brothers ist, dass sie überhaupt keine Scheu davor haben, Genre-Grenzen zu überwinden. Für ihr neues Album arbeiteten sie bereits zum zweiten Mal mit US-Künstler Beck zusammen - für den Track "Skipping Like A Stone". Erstmals holten sie zudem die Französin Halo Maud ins Boot ("Live Again", "For That Beautiful Feeling"). Legendär ist die Kooperation mit Ex-Oasis-Gitarrist und Sänger Noel Gallagher für ihr zweites Album "Dig Your Own Hole".