Demenz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Demenz |

An Demenz leiden nicht nur Betroffene. Auch für Angehörige kann die Krankheit sehr belastend sein. Zu den krankheitsbedingten Symptomen zählt ein Schwund der geistigen Fähigkeiten, wodurch intensive Pflege nötig wird. Besonders schmerzhaft ist es, wenn sich Erkrankte nicht mehr an ihre geliebten Menschen erinnern können. Umso wichtiger ist es, frühe Anzeichen zu erkennen, um sich mit der Krankheit auseinandersetzen zu können. ZDFheute informiert zum Thema Demenz aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.