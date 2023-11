Ein Atlas fürs Gehirn soll gegen Parkinson und Co. helfen

Mehr als 500 Forschende haben an dem zehnjährigen EU-Projekt teilgenommen. Nun ist zu Ende. Ziel war es, die menschliche Gehirnaktivität vollständig als Computermodell nachzubauen. 28.09.2023 | 6:02 min

Karte des Gehirns angelegt

Mit das wichtigste Ergebnis: der Gehirnatlas. Eine ultra-hoch aufgelöste Karte der Hirnorganisation. Dafür wurden Dutzende Spendergehirne in Tausende haardünne Schichten zerschnitten, dann eingescannt und miteinander verrechnet. Der Atlas zeigt so die Zellverteilung, deren Verbindung und Funktion der einzelner Hirnareale.

Weil beim Tanzen viele Regionen des Gehirns gleichzeitig beansprucht werden, ist das ein besonders gutes Gehirntraining. Man kann sagen, dass Tanzen schlau macht. 04.09.2023 | 0:44 min

Bilder sollen bei Parkinson, Epilepsie und Alzheimer helfen

Dies könnte dann noch besser bei der Bekämpfung von neurodegenerativen Erkrankungen helfen, wie zum Beispiel Parkinson Epilepsie , oder Alzheimer . Die Gehirne erkrankter Menschen ließen sich dann mit dem gesunden Gehirnmodell vergleichen. Derzeit werden so neue Therapien in klinischen Studien erprobt, die bereits auf die Daten des Human-Brain-Projekts zugreifen.

Auch KI-Forschung profitiert

Künstliche Intelligenz ist längst in unseren Alltag eingezogen. Hilfe oder unberechenbare Gefahr? Wie sehr wird KI unser Leben noch verändern: in Schule, Arbeit und Wissenschaft? 19.09.2023 | 29:41 min

Projekt steht auch in der Kritik

logo! erklärt, was Hirnfrost bedeutet. 29.06.2023 | 1:29 min

Die Grenze eines Modells zeigt sich vor allem in der Anwendung von Simulationen. Denn ein Modell ist immer vereinfacht und wird nie die Wirklichkeit in all ihren Variablen abdecken können - auch wenn es dem realen Gehirn nahe kommt.

Können wir unseren Erinnerungen trauen? Was beeinflusst, wie das Gehirn Ereignisse abspeichert? Diesen zentralen Fragen geht Jasmina Neudecker in "Terra Xplore" auf den Grund. 03.04.2023 | 27:00 min

Individualität des Gehirns ist Herausforderung

Gehirn ist also nicht immer gleich Gehirn. Unsere Nervenzellen verändern sich ständig, passen sich laufend unseren Erfahrungen an. Die Aufgabe eines exakten Nachbaus ist also nicht leicht. Das Projekt liefert dennoch neue Werkzeuge für die Hirnforschung. Und: ein gemeinsames Netzwerk, ein länderübergreifendes Gehirn-Lexikon. Forschungsergebnisse aus aller Welt werden darin gebündelt. So kann das Wissen vielerorts besser und schneller in die Praxis fließen.