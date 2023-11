Frau von Bruce Willis: Demenz-Diagnose ist "Segen und Fluch"

Es sei schwer zu sagen, ob sich Willis seines Zustands völlig bewusst sei, sagte Emma Heming Willis in einem emotionalen Gespräch in der "today"-Show beim Sender NBC . Es sei zugleich "ein Segen und ein Fluch" gewesen, die Diagnose zu erhalten, sagte die zweifache Mutter. Nun würde sie besser verstehen, was Willis widerfahre und die Krankheit akzeptieren.